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Gerçek ortaya çıktı! ABD, İran askerlerini vurdu...

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istedi. ABD, İran güçlerine yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:15
Gerçek ortaya çıktı! ABD, İran askerlerini vurdu...

Deyrizor'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İran güçleri, dün gece geç saatlerde Deyrizor'un doğusunda bulunan terör örgütü PYD/PKK'ya saldırı başlattı.

ABD'nin SDG olarak adlandırdığı PYD/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz ve El Ömer petrol sahasını ele geçirmek isteyen İran güçleri, Fırat Nehri boyunca uzun bir hatta füze ve topçu saldırısı düzenledi.

İran güçleri, Fırat Nehri'nin doğusundaki PYD/PKK'nın elinde bulunan Dahla Cedide ve Akidat beldelerini de hedef aldı.

PYD/PKK'nın büyük kayıp vermesi üzerine El Ömer'de askerleri bulunan ABD ordusu, İran güçlerini Fırat'ın batısında özelikle Haşam ve Mırat beldelerinde 3 saat kesintisiz bombardımana tuttu.

Bombardımanda, İran güçlerinden 50'den fazla kişinin öldüğü öğrenildi.

DEAŞ DA İLERLEMEK İSTİYOR

Bu sırada, Deyrizor'daki rejim-PYD/PKK cephe hattının güneyinden sokulan terör örgütü DEAŞ da ABD saldırısını fırsat bilerek ilerlemek istedi.

PYD/PKK'nın işgalindeki Hraniç beldesine saldıran DEAŞ, beldenin yakınlarına ulaştı. Ancak ABD bombardımanı nedeniyle beldeye giremedi.

DEYRİZOR'DAKİ ENERJİ KAYNAKLARI

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

PKK/PYD, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

23 Eylül 2017'de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko'yu ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alanda DEAŞ hakim.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:15
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