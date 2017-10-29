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Gerçek olamayacak kadar çizim

Siyahi bir çocuk portresi çizen ressam kendine hayran bıraktı...

29 Ekim 2017 Pazar 22:33
Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 22:33
  1. Gerçek olamayacak kadar çizim
  2. Siyahi çocuk portresi
  3. yetenekli ressam
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