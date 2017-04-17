George Soros'a 10 milyar dolarlık şok!

İsrailli madencilik kralı Beny Steinmetz, karalama kampanyası yürüterek şirketlerinin Gine'de bulunan bir maden yatağı üzerindeki haklarını ve birçok iş fırsatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle dünyaca ünlü spekülatör George Soros hakkında 10 milyar dolarlık dava açtı.

Merkezi Birleşik Krallık'ta yer alan Beny Steinmetz Group Resources'un cuma günü mahkemeye sunduğu gerekçeye göre Soros, Gine hükümet yetkilileri, hukuk fimaları ve araştırmacıları fonlayarak BSGR'nin Nisan 2014'te Simandou maden yatağını kaybetmesine neden oldu. Gine'nin güneydoğusunda yer alan Simandou, dünyanın en zengin demir madeni yatağı. Daha önce de İsviçre ve İsrailli yetkililer tarafından soruşturma geçiren Beny Steinmetz, şirketinin Simandou'da bir hisse kazanması için rüşvet verdiği yönünde suçlanıyordu. Ancak herhangi bir ceza almadı.

Aralarında Gine'nin eski devlet başkanının dördüncü karısı Mamadie Toure de olmak üzere birçok kişiye milyonlarca dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle Steinmetz ve BSGR, Simandou'daki haklarını kaybetmişti. BSGR'ye göre Gine hükümetinin aldığı söz konusu karar, Soros'un desteklediği şirketlerin yaptığı "düzmece" raporlar nedeniyle alındı.