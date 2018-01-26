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George Soros uyardı: Günleri sayılı

Milyarder yatırımcı George Soros, Facebook ve Google gibi teknoloji "tekellerinin" demokrasiye tehdit olduklarını söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:38
George Soros uyardı: Günleri sayılı

Her yıl Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan ünlü yatırımcı George Soros, sosyal medya platformlarını "inovasyona engel oldukları" gerekçesiyle eleştirdi.

Soros'a göre, sosyal medya platformlarının insanların dikkatlerini ve ilgilerini şekillendirme güçleri endişe boyutlara ulaşmış durumda. Ancak ünlü milyardere göre, gerekli vergi ve rekabet düzenlemelerinin getirilmesiyle bu platformların "günleri sayılı" olacak.

Konuşmasında birkaç kez Google ve Facebook'a değinen Soros, "İnsanların ilgi ve düşüncelerini şekillendirme gücü giderek daha az teknoloji firmasının elinde toplanıyor." dedi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:38
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