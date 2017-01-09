Generale 14 yıl hapis cezası

Afganistan'da üst düzey sorumlu generale rüşvet suçu sebebiyle 14 yıl hapis cezası verildi

Generale 14 yıl hapis cezası
Eklenme: 09 Ocak 2017, 19:46
Bu haber 534 kez okundu

Afganistan İçişleri Bakanı eski Politika ve Strateji Bölümünden Sorumlu Yardımcısı General Abdul Vasi Raufi, rüşvet suçu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası aldı.

Kabil Bölge Mahkemesi, General Raufi'ye 14 yıl hapis cezası verdi. Hakim kararının ardından Raufi, mahkeme salonundan cezaevine götürüldü.

General Raufi karara tepki göstererek, kendisine yönelik suçlamayı reddetti.

Abdul Vasi Raufi'nin görev yaptığı sırada yaklaşık 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Afganistan'da yüksek rütbeli bir kişinin davası ilk kez kamuoyuna açık mahkemede görülüyor. Daha önceki benzeri görüşmeler ise kapalı kapılar ardında gerçekleşiyordu. 

dünyabülteni 

 
EtiketlerAfganistan İçişleri Bakanı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.