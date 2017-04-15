General Motors`dan bin 100 kişilik yeni istihdam

Şirket, sürücüsüz araç teknolojisi projesine 14 milyon dolar harcayacak.

General Motors`dan bin 100 kişilik yeni istihdam
Eklenme: 15 Nisan 2017, 08:49

Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bin 100 kişilik yeni istihdam yaratacak projesini duyurdu.

GM'den yapılan açıklamada, şirketin Kaliforniya eyaletinde bulunan  fabrikasında "sürücüsüz araç teknolojisi" geliştirmek için yürüttüğü proje  kapsamında, gelecek 5 yılda bin 100 kişilik yeni istihdam sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teknoloji için 14 milyon dolar harcamayı  planlayan General Motors'un ayrıca, Kaliforniya eyaletinden 8 milyon dolarlık  vergi indirimi aldığı bilgisine de yer verildi.

General Motors, sürücüsüz araç teknolojisine her yıl yaklaşık 600  milyon dolar yatırım yaparken, firmanın 50 adet Chevrolet Bolt model elektrikli  aracı, ABD'nin San Francisco, Detroit ve Scottsdale şehirlerinde sürücüsüz test  sürüşüne çıkıyor.

Şirket, sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için "Cruise  Automation" adlı firmayı geçen yılın mart ayında 1 milyar dolara satın almıştı.

 
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