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General Mobile yeni akıllı telefonu GM 8'i tanıttı

General Mobile, GM8 adını verdiği yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını yaptı.

11 Şubat 2018 Pazar 11:27
General Mobile yeni akıllı telefonu GM 8'i tanıttı

Yeni üretilen çoğu telefonda karşımıza çıkan 18:9 orantı özelliği GM8’de sahip. Tam 5.7 inç büyüklüğündeki ekranıyla tercih nedeni olan GM8’in Android One projesi kapsamında üretildiğini de açıklamak gerekir.

Üstelik şuan satıştaki GM5 ve GM5 Plus gibi modellerin aksine GM8, kutudan direkt Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kullanıcısıyla buluşuyor. Yani ilk etapta herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek kalmıyor. Ancak ilerleyen dönemde Google yeni güncelleme imkanı tanırsa GM8'e en son yazılımına geçiş yapılacak.

Flaş desteğine sahip 13 MP ön kameranın bulunduğu cihazda Dolby Audio desteği de yer alıyor. Bu da özellikle kulaklıkla müzik dinleyenlerin çok daha keyif almalarına olanak sağlanıyor.

3 GB RAM ve 32 GB depolamanın yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi gibi iki farklı seçenek fırsatıyla müşterilerine sunulacak. Her iki modelde de günlük işlemler için ideal olan Qualcomm Snapdragon 435 işlemci modeli kullanılmış.

3 GB / 32 GB konfigürasyonuna sahip baz modelin ücreti 999 TL olarak açıklandı. Bir üst model olan 4 GB RAM ve 64 GB depolamanın yer aldığı GM8 ise toplamda 1099 TL fiyatla internet üzerinden satın alınabilecek.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:27
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