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Genelkurmay'dan El Bab'ta yaşanan destansı olay hakkında açıklama

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 30 Aralık akşamı El Bab'da DEAŞ'lı teröristler Türk mevzilerine saldırdı. Saldırıyı püskürten iki Mehmetçik sayesinde onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Sosyal medyada hızla yayılan detayları Genelkurmay kaynakları doğruladı.

Genelkurmay'dan El Bab'ta yaşanan destansı olay hakkında açıklama
Eklenme: 01 Ocak 2017, 00:51
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Sosyal medyada yayılan o detaylar:

"Bugün saat 18:00 civarı el bab'da yaşananları müsadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. bugün saat 18:00 gibi ışid militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. öyle sızma falan değil. bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler. yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. ilk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. çıkar çıkmaz tow isabeti almış. atışa devam etmişler. birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar.

ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. onu da vurmuşlar. bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. şükür şehit yok. iki tank toplam 5 kez vurulumuş.

tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. 'onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. bir tane bile sağ kalan olmadı. yüzden fazla terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."

GENELKURMAY DOĞRULADI!

Genelkurmay Başkanlığı kaynakları, dün yaşanan saldırıyı doğrularken öldürülen DEAŞ'lı sayısının 50 civarında olduğunu, TSK'nın hiç şehit vermediğini bildirdiler. Muharebede yer alan komutan ve askerlerin isimlerinin ise şu aşamada açıklanmayacağı belirtildi.

 
Etiketlerel bab destan
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Abddurrahman aktaş

Rabbim yardımcınız olsun,tüm askerimizi polisimizi şer odaklarından muhafaza etsin,güç kuvvet versin

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İbrahim gargili

Allah mehmetcika yardim ediyur

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Hayrettin Taşpınar

Kahramanlardan Allah razı olsun. Tabur komutanının emrinde başka tank yok muydu ?.vurulmuş iki tank gereğini ziyadesiyle yapmış. Sağlam tanklar neyapmış?

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Ali muhsin

Cumhurbaşkanımız boşa demiyor 2.kurtuluş savaşı diye hatta dünya savaşı işte ispatı günümüz seyyit onbaşılar elizabeth vurur gibi vurmuşlar gavurlara

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Aslan

Aslanlar kuffara korku tohumunu atın Allaha layık birsekilde namazlarinizi muhafaza edin bir vakit namazı bile kacirmayin bakın göreceksiniz kiliniza bile dokunamiyacaklar Allah yar ve yardımcınız olsun

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ayşe kandemir

Sehitlerimizi Rabbim kandim doydum diyene dek rahmetine daldirsin. Rabbim hepisinden razi olsun. Nusretini uzerlerinden cekmesin. Amin

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Ehlisunnet

Yusuf Sezer Korkmaz sen anlamazsin ne sen nede senin ecdadin bunları anlayamaz anlamak için inç ve iman lazim

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Sami tosun

Allahim sen turkleri ve turk askerlerimizi koru meleklerini uzerindeneksik etme onlarin dualarini kabul et onlardan hazretu muhammedimizin gucunu esirgeme

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1461

İşte bu yüksek vatanseverlik imandan gelir. Allah bileğinizi ve aklınızı güçlü eylesin.Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zalimleri sevmez. Yüce Yaratan Ordularımızı, Güvenlik Güçlerimizi ve bütün ümmeti daima muhafaza, muvaffak ve muzaffer eylesin inşallah.Amin.

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ahmet cakmak

ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN AMİN

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Mustafa

AllahRazı olsun. Rabbimonlara Cennetini nasıp eder inşallah.

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adnan

Mehmetçiğim sizinle gurur duyuyoruz dualarımız sizinle

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Yusuf Sezer Korkmaz

Demek 50 teröristi sadece 2-3 asker vurdu haaa vay beeeee

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Mehmedcik

El hamdulİLLAH

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Sahi

Bizler kahramanlikta da ecdadimizin torunları olduğumuzu her vesile ile göstereceğiz insaallah

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Dursun çelik

Allahım hepinizin yardımcısı olsun kardeşlerim eğer ben burda rahatça gezip rahatça uyuyorsam bilinki önce rabbim sonra sizlerin sayesindedir

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Bayram hanoglu

iki osmanli askeri, teymene yuzbasi, assubaya tegmenrutbesi verilmeli,imanli ve inancli askerlerimiz

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Hakkı erdem

ALLAH yar ve yardımcılari olsun

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