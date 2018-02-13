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Genelkurmay Yotube üzerinden paylaştı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Hatay'daZeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı inceleme ve denetleme görüntüleripaylaşıldı.

13 Şubat 2018 Salı 00:33
Genelkurmay Yotube üzerinden paylaştı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Youtube üzerinden paylaşılan görüntülerde, Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da, 1. ve 3.  Komando Tugaylarının komuta yerleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve  idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'ni ziyareti yer  alıyor. Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den harekata ilişkin son bilgileri alıyor.

Daha sonra burada bir araya geldiği pilotlara seslenen Orgeneral Akar,  "En son teröristi etkisiz hale getirip daha huzurlu, güvenli bir ortamda layık olduğumuz yaşam şekline kavuşacağız. Bunda rolünüz, emeğiniz büyük. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi yapmanızı bekliyoruz." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Akar, "Allah  başta annelerine ve babalarına sabır versin. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimize,  aziz ve kahraman milletimize de sabır ve tahammül gücü versin. Başaracağız,  hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Öyle veya böyle, şehitlerimizin,  evlatlarımızın ve gazilerimizin mutlaka hesabı sorulmaya devam edilecek."  ifadelerini kullandı.

Akar, pilotlara, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür  etti, kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 00:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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