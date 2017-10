Genelkurmay çatı davasına 30 Ekim'de devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanığın yargılanmasına 30 Ekim'de devam edilecek.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek duruşmalar 8 Aralık'a kadar sürecek.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin dava, 22 Mayıs Pazartesi günü başladı. 15 Temmuz'un en kritik davasında ilk savunmayı, darbecilerin askeri kanattaki bir numarası olduğu iddia edilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün yaptığı duruşmalarda, 4 haftada 56 kişinin savunması alındı. Son duruşmada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Sanıklar

Davanın, general rütbesindekiler ile eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu'nun da arasında yer aldığı asker ve sivil sanıkları şunlar:

"Fetullah Gülen, Abdulkadi̇r İlhan, Abdullah Şevki̇ Güngör, Abdulvahap Berke, Abdurrahi̇m Aksoy, Abdurrahman Aydoğan, Adem Özer, Ahmet Albayrak, Ahmet Durmaz, Ahmet Özçetin, Ahmet Yıldız, Ahmet Bi̇can Kırker, Ahmet İlhan Ayşan, Akın Öztürk, Ali Çakır, Ali Gültekin, Ali Irmak, Ali Kalyoncu, Ali Yazıcı, Ali Emre Eral, Ali Feyyaz Beydağ, Ali Osman Gürcan, Alpaslan Çetin, Anıl Koç, Asım Şanöz, Ayhan Carık, Aziz Onur, Baki Kavun, Barış Erdemir, Bayram Akpan, Bayram Aydemir, Bilal Akyüz, Birol Kurubaş, Bünyamin Tuner, Cahit Kükey, Cemal Turğut, Cemil Turhan, Cengiz Aydın, Cihangir Şenlik, Deniz Aydın, Derviş Taş, Doğan Öztürk, Doğan Üstüntaş, Emin Anar, Emrah Ilgaz, Emre Karslı, Erdem Eraslan, Erhan Caha, Erhan Metin, Erman Can, Ersin Eker, Ersoy Öz, Ertan Özmen, Ertuğrul Terzi, Fahri Kafkas, Fatih Ekici, Fatih Koç, Fatih Misir, Fatih Okutur, Fatih Sarımehmet, Fatih Üner, Fatih Yanıkkaya, Fazlı Özşahin, Fevzi Sönmez, Fırat Alakuş, Furkan Akbenli, Furkan Çetiner, Gökhan Akdağ, Gökhan Balcı, Gökhan Çetin, Gökhan Eski, Gökhan Şahin Sönmezateş, Güven Keskin, Hakan Evrim, Hakan Toprak, Halil Gül, Halil İbrahim Ataalp, Halil İbrahim Karabal, Halis Ahmet Özer, Halit Kazancı, Hamza Er, Hasan Demirci, Hasan Sevimli, Hasan Hüseyin Sarıtarla, Hüseyin Ömür, Hüseyin Yıldırım (45), Hüseyin Yıldırım (37), Hüseyin Hakan Öcal, İbrahim Çölkesen, İbrahim Karadağ, İlhan Talu, İlker Çetinkaya, İlyas Akyar, İlyas Bilgiş, İsa Akın, İsmail Aydın, İsmail Yolaçıcı, Kadir Bozan, Kamil Ilgaz, Kenan Şimşek, Kenan Yıldırım, Kubilay Selçuk, Kübra Yavuz, Levent Türkkan, Lütfi Karaca, Lütfullah Taşyumruk, Mahmut Tuncer, Mehmet Emin Tüzel, Mehmet Adıgüzel, Mehmet Akçara, Mehmet Aytaç, Mehmet Demir, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Mehmet Uslu, Mehmet Arif Pazarlıoğlu, Mesut Ürkmez, Mete Kıçılarslan, Metin Demir, Metin Gümüşburun, Muhammet Uslu, Muhammet Yılmaz, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aletirik, Murat Aygün, Murat Bingül, Murat Engin, Murat Ertaş, Murat Koçyiğit, Murat Korkmaz, Murat Mala, Murat Pekgüler, Murat Can Avtan, Mustafa Akyıldız, Mustafa Çakmaktaşı, Mustafa Çiçek, Mustafa Demir, Mustafa Duygulu, Mustafa Kocaaslan, Mustafa Mengi, Mustafa Özsoy, Mustafa Sözer, Mustafa Temir, Mustafa Barış Avıalan, Mutlu Burak Uyar, Muzaffer Çoban, Muzaffer Düzenli, Nahsen Fıstıkcı, Necati Güneş, Nejdet Eroğlu, Neşet Gülener, Nuri Gayır, Oğuz Serhad Habiboğlu, Oğuzhan Konuk, Okan Ataoğlu, Okan Kurt, Oktay Felekoğlu, Orhan Yıkılkan, Osman Aktaş, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Ömer Gürsel Çetin, Özay Yılmaz, Özcan Karacan, Özcan Kurt, Özgür Solakoğlu, Özkan Aydoğdu, Ramazan Cömert, Ramazan Gözel, Recep Aktürk, Recep Özkan, Recep Yıldız, Sadık Kazancı, Salih Ulusoy, Samet Yıldız, Satı Bahadır Köse, Savaş Kabaklı, Sedat Taşkın, Selçuk Topal, Serdar Tekin, Serhat Pahsa, Serkan Candal, Serkan Coşkun, Serkan Kılıç, Serkan Sağ, Sinan Sürer, Sinan Yılmaz, Suat Sağlam, Suat Kürşat Gün, Şener Doğrugören, Şener Kısak, Şevket Samet Okyay, Talha Atlanel, Tayfun Özek, Temel Can Köroğlu, Tevfik Gök, Turgay Er, Turgay Sökmen, Turğay Perişan, Uğur Bostan, Uğur Kent, Uğur Şahin, Ümit Bayık, Ümit Keskin, Ünsal Coşkun, Vahap Kavaker, Vahit Güllü, Veysel Tokmak, Veysel Özmen, Vural Akyıldırım, Yalçın Gür, Yalçın Toker, Yener Yılmaz, Yusuf Akdemir, Yusuf Güleç, Yusuf Karşil, Yusuf Yalçın ve Yusuf Yedidağ."