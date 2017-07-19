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Genelkurmay başkanını kovdu! 'Reisiniz benim' dedi

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers, Cumhurbaşkanı Macron ile tartışmasından kısa bir süre sonra görevden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron, Villiers'e"Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok." diyerek cevap vermişti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:57
Genelkurmay başkanını kovdu! 'Reisiniz benim' dedi

De Villiers, 13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem." demişti.

"SİZİN REİSİNİZ BENİM"

Ulusal Bastille Günü vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron da ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok." diyerek Villiers'e cevap vermişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:57
  1. Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers
  2. macron
  • şükrü onukşükrü onuk59 dk önce
    Herkes haddini bilecek.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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