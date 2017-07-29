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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Van'a ziyaret

Genelkurmay Başkanı Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Van'daki askeri birliklerde incelemeler yaptı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:56
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Van'a ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile birlikte akşam saatlerinde Van'a geldi. Askeri birlikte incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Valiliği ziyaret etti. Vali Murat Zoroğlu ile basına kapalı yapılan yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra kentten ayrıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:56
  1. Van
  2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ne zamandan beri gorevler,surpriz ziyaret oldu??
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