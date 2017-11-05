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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Orgeneral Akar geceyi, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda geçirdi.

05 Kasım 2017 Pazar 14:52
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki  kuvvet komutanlarıyla geceyi Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığında geçirdi.Alınan bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile  beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri  Komutanı Koramiral Adnan Özbal  ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan  Küçükakyüz'ün sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemeleri sürüyor.

Dağlıca'daki  6. Hudut Tabur Komutanlığına giden Orgeneral Akar ve  beraberindeki kuvvet komutanları, denetleme ve incelemelerde bulundu, askerlerle  yemek yedi ve geceyi burada geçirdi.

Sabah 2 bin 522 rakımlı Oramar Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Orgeneral  Akar, askerlerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu. Daha sonra Kalanatepe Üs  Bölgesi'ne giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar,  incelemelerinin ardından Yüksekova ilçe merkezine döndü.

Yüksekova'da esnafa ziyarette bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden  Orgeneral Akar, daha sonra Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret etti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:52
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
  2. Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı
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