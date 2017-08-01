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Genelkurmay Başkanı Akar'dan flaş talep

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 15:30
Genelkurmay Başkanı Akar'dan flaş talep

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, müvekkilleri adına hazırlanan dilekçeyi, davayı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Dilekçede "atılı suçları işledikleri sabit olan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması" talep edilerek, "Sanıkların işlemiş olduğu suçlardan doğrudan zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar adına tüm sanıklardan şikayetçi olduğumuzu, CMK'nın 237. ve diğer maddelerine göre kamu davasına katılma talebimizin olduğunu arz ve talep ederim." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:30
  1. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
  2. Hulusi Akar
  3. Akıncı Üssü davası
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