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Genelge 81 ilin valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen ‘genelgede ek güvenlik önlemleri ve trafik tedbirlerinin alınması istendi.

24 Aralık 2017 Pazar 02:43
Genelge 81 ilin valiliğine gönderildi

Genelgede, başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekânlarındaki özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıklarının arttırılması da istendi. Yılın son günü Alınacak Güvenlik Tedbirleri’ konulu genelgede, terör örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst düzeyde planlanması ve uygulanması, konunun il valilerinin koordinasyonunda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları tarafından takip edilmesi talimatı verildi. Genelgede alınması istenen tedbirler özetle şöyle sıralandı:

“Hava şartları dikkate alınarak özellikle yılın son günü gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergâhlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısının artırılması.

29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00’den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilmesi.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergâhlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilmesi.

Özellikle 31 Aralık 2017 gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilmesi, denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında yasal işlem yapılması.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde güvenlik tedbirleri alınması, devriye uygulamalarının artırılması.

Başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekânlarının işletmecileri ile görüşmeler yapılarak, bu mekânlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıklarını arttıracak faaliyetlere ağırlık verilmesi.

TRAFİK ÖNLEMİ

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin güzergâhlarında ek trafik tedbirleri alınması.

Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmelerinin sağlanması.”

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 02:43
  1. Genelge
  2. Yılın son günü
  3. Güvenlik Tedbirleri
  4. Jandarma
  5. Emniyet
  6. Sahil Güvenlik
  7. AVM
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