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Genel Sekreter Öz’den Basın Bayramı kutlaması

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, özgürlüğün olduğu yerde sansürün olmadığını ifade etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
Genel Sekreter Öz’den Basın Bayramı kutlaması

Genel Sekreteri Erdoğan Öz, “Bulundukları yaşam alanlarını demokratik, tarafsız, ilkeli bir dil kullanarak geliştirmeye ve bu süreçte Adıyaman’da, sağlık için hayata geçirdiğimiz projelerde bize destek olan, kamouyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışan değerli basın üyelerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
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