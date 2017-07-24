Genel Sekreter Öz’den Basın Bayramı kutlaması

Genel Sekreteri Erdoğan Öz, “Bulundukları yaşam alanlarını demokratik, tarafsız, ilkeli bir dil kullanarak geliştirmeye ve bu süreçte Adıyaman’da, sağlık için hayata geçirdiğimiz projelerde bize destek olan, kamouyunu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışan değerli basın üyelerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım” dedi.