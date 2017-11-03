Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarında yeni dönem için düğmeye basıldı. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın aylık ödemeleri 53.32 lira olarak güncellenip borçları düşürülecek. Bu haberin ardından GSS sorgulama işlemleri de hız kazandı. İşte, e-devlet giriş yoluyla GSS borç sorgulama işlemi. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanan GSS prim borcu yine e-Devlet üzerinden online olarak ödenebilmektedir. GSS prim borcunuzu sorguladığınız ekranın altında ‘Kredi Kartı İle Ödem Yap’ kısmına tıkladığınızda SGK borç sorgulama ekranı üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapacağınız kısma ödemek istediğiniz tutarı yazdığınızda kredi kartınızdan sizin istediğiniz tutar çekilecekti

GSS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-devlet giriş ekranından GSS sorgulama işlemi yapmak çok basit. Birçok kişinin merak ettiği Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu için endişelenen kişiler e-devlet giriş sayfasından bu borcu sorgulamak istiyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarında yeni dönem için düğmeye basıldı. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın aylık ödemeleri 53.32 lira olarak güncellenip borçları düşürülecek. e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ hizmetidir. GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ hizmetidir. GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

GSS BORCU NASIL ÖDENİR?

e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanan GSS prim borcu yine e-Devlet üzerinden online olarak ödenebilmektedir. GSS prim borcunuzu sorguladığınız ekranın altında ‘Kredi Kartı İle Ödem Yap’ kısmına tıkladığınızda SGK borç sorgulama ekranı üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapacağınız kısma ödemek istediğiniz tutarı yazdığınızda kredi kartınızdan sizin istediğiniz tutar çekilecekti

GSS NEDİR?

1- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

2- Kamu idarelerinde çalışanlar,

3- köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

4- İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

5- Hizmet akdine tabi olanların veya kamu idarelerinde çalışanların veya köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlar.

GSS'li olmayanlar ve sigortalılık statüsü sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK tarafından resen tescil edilecek. Bu kişilerin gelir tespitini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde vakıflara başvurması gerektiği, SGK tarafından tescil edilen kişilere bildirilecek.

GSS tescilinin resen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile tescilin tebligatı yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenler asgari ücretin iki katı prim ödeyecek. Özürlü ve yaşlı olanlar vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek. Her birey bulunduğu yerdeki Sosyal dayanışma ve yardımlaşma derneklerine başvurarak gelir testi yaptırabileceklerdir.