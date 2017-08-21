Genel Müdür İsmail Palakoğlu müftülük çalışmalarını yerinde inceledi

İl Müftülüğü personelinin katılımıyla her cuma sabahı yapılan kahvaltı programına katılan Genel Müdür Palakoğlu, personelle sohbet ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Erzincan’a yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Palakoğlu, İl Müftüsü Yavuz Karabayır ile birlikte inşaatı devam eden Karaağaç Piri Sâmi Hz. Kuran Kursu ve İlim Araştırma Merkezi, Yoğurtlu Beldesi Kuran Kursu ve Piri Sâmi Camii’ni ve yapımı tamamlanan Ersevenler Mahallesi Kuran Kursu ve Semt Kütüphanesi, Dede Paşa Erkek Kuran Kursu ve Semt Kütüphanesi ve Aydınlıkevler Camii ve Semt Kütüphanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ayrıca Genel Müdür Palakoğlu, Erzincan’ın manevi önderlerinden Piri Sâmi Hz.lerinin Türbesini, Terzibaba Camii, Camii Kebir ve Üniversite Camii’ni de ziyaret etti. Yapılan hizmetlerle ilgili olarak İl Müftüsü Yavuz Karabayır’ı tebrik eden Genel Müdür İsmail Palakoğlu, gayretli çalışmalarından dolayı İl Müftülüğü personeline teşekkür etti.