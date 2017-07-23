Genel Müdür Coşkun’dan ıslah çalışmalarına inceleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerin taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kontrol altına alınması amacıyla ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki ikinci etap ıslah imalatına da başladı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Genel Müdür Coşkun, Atatürk Mahalle Muhtarı Aydoğan Yolcu ile de görüşerek istek ve önerilerini dinledi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz bu çalışmamızla, Atatürk Mahallesi sakinlerimizin özellikle kış aylarındaki yağışlı havalarda yaşadıkları su taşkını sorununa son vereceğiz. Mahallemizde ilk etapta 400 metre betonarme U kesit ıslah çalışması yaptık. Bu çalışmamızın devamında ise 114 metrelik ek ıslah imalatına geçtik. İhtiyaç duyulan bölgelere ise kutu menfezler yerleştirerek su akışını sağlıklı hale getirdik. Tüm bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için 530 metrelik panel çit korkuluk imalatı gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı ve güvenli bir mahalle inşa etmek için özveriyle çalışıyoruz. Mahalle halkımıza hayırlı olsun” dedi.