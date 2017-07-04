Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 15 Temmuz programını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. "Biz 15 Temmuz'un yıldönümünde de bir anma bir hatırlanma senbolü olarak tabii ki demokrasi nöbeti tutacağız" diyen Ünal'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu milletin o gece ölümüne kendi demokrasisini nasıl müdafaa ettiğini gördük. 15 Temmuz'un önemi ne kadar perdelenmek istense de, önemi ve kıymeti, milletin nasıl destan yazdığını unutmadık, unutmayacağız. Kontrollü darbe, başarısızlığa mahkum edilmiş darbe, halkın 15 Temmuz'u gibi ifadeler üzerinden bölünmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl ölümüne mücadele verdiysek, bundan sonra nesillerimizin de zihinlerinde yer etmesi için bu anma törenlerini gerçekleştireceğiz.

81 İLDE ETKİNLİK OLACAK

Kılıçdaroğlu ve arkadaşları 15 Temmuz'u nasıl okuyorlar, açıkçası şaşkınlık içerisinde izliyoruz. Demokrasi nöbetleri için birileri sokakta demokrasi aramak ifadesi olarak anlıyorlarsa, bu anlaşılmadığı anlamına gelir. Yıl dönümünde de bir anma, hatırlama sembolü olarak tabii ki demokrasi nöbeti tutacağız. 29 gün boyunca millet demokrasi nöbeti tuttu. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaptı. Talimatı ile birlikte demokrasi nöbeti başladı, işareti ile birlikte tamamlandı. Cumhurbaşkanımızı kıymetli yapan, bu millet üzerindeki teveccühüdür. Recep Tayyip Erdoğan yoldan geçerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne oturmuş değildir. Bu, milletin tercihine, reyine, oyuna sahip çıkmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bunu anlamalıdır. Demokrasi de budur zaten. 15 Temmuz akşamı da bu millet demokrasisini müdafaa etti.

"15 TEMMUZ'UN SEMBOLÜ OLAN BÜTÜN MEKANLARDA OLACAĞIZ"

Hiç kimse bir takım kelime oyunları içerisinde girmesin. 81 ilde etkinlik yapacağız. 15 Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşeceğini dün Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıkladıTemmuz gecesi uyumayacağız, direnişin sembolü mekanlarda olacağız.Sosyal Politikalar Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız olarak etkinliğimizi planladık. 11 Temmuz günü etkinliğimize başlıyoruz. Bu takvimi 7 Temmuz'dan sonra detaylı bir şekilde paylaşacağız. Demokrasi nöbetine 15 Temmuz gecesi katılacağız. O gece biz, Şehitler Köprüsü'nde, TBMM'de, 15 Temmuz'un sembolü olan bütün mekanlarda olacağız.

Biz sokakta demokrasi aramıyoruz, yok edilmek istenen demokrasimize sahip çıkmak için çıkılan o gecenin kahramanlarını anıyoruz. Bu mücadele devam ediyor. 15 Temmuz'un yaraları sarıyor Türkiye Cumhuriyeti devleti. Diğer siyasi partiler de bu mücadelenin yanında olsunlar. Terör örgütüne terör örgütü desinler. Ülkelerinin menfaatlerinin yanında olabilsinler. Biz bunu istiyoruz.

CHP DEMEK Kİ, 1-2 MİLYONLUK MİTİNGLER YAPSA KİMSEYE SU VERMEYECEK"

"Biz Gezi'de bir şey yaşadık. Onbinlerce insan sokağa çıktı. CHP, 20 milyonun üzerinde oy almış meşru hükümetin meşruiyetini tartışmaya açtı. Sandıktan seçilmiş hükümet, sokak hareketleri üzerinden meşruiyeti tartışmalı hale getirilmez. Demokrasilerde böyle bir şey yoktur. CHP, bugün 10 bin kişi ile yürüdüğü için 23 milyon oy almış bir hükümetin, yüzde 52 oy almış bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açıyorsa, burada şüphe etmeliyiz. Yüzde 50 oy alsaydı o zaman CHP, kimseye su vermeyecekti. Don Kişot'un yeldeğirmenlerini canavar zannetmesi gibi, CHP demek ki 1-2 milyonluk mitingler yapsa kimseye su vermeyecek."

CHP'NİN AİHM KARARINA TEPKİ

CHP'nin adalet arayışı adalet değil. AYM'ye başvurusu AYM'ye, AİHM'e başvurusu da AİHM'e başvuru değil. Bir tartışma alanı oluşturmak farklı sorun alanlarında yeni krizler üretmek ve sorundan beslenen bir siyasetin parçası olmak.YSK kararlarının sonuçları son derece kesin ve açıktır. Anayasa Mahkemesinin bu konuda verdiği karar son derece açıktır. AİHM'in de bu konuda vereceği karar şimdiden bellidir. CHP, Türkiye'nin sorun alanları üzerinden istismar siyaseti, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bir alışkanlığı bu, yapmaya devam ediyor ve devam edecektir.

CHP YÜRÜYÜŞÜNDE PROVOKASYON İDDİALARI

Yürüyüşe katılan vatandaşlarımızın can güvenliği önemlidir. İçişleri Bakanlığımız her önlemi alıyor. Yürüyüşün güven içinde devam etmesini hükümetimiz sağlıyor. Malesef CHP sözcülerinin açıklamaları bizi şaşırtmaya devam ediyor. Kasıtlı açıklamalar değilse bunlar vahim açıklamalar. Biz, Türkiye olarak 15 Temmuz'u, hep birlikte anacağız. Demokrasi nöbetlerini hep beraber tutmadık mı? 15 Temmuz gecesi demokrasi nöbetini bir gece tekrar, 15 Temmuz mücadelesinin tekrar hatırlanması için bunu yapacağız. Acaba CHP, 15 Temmuz'u gölgelemek için yaptıklarına adalet yürüyüşünü de araç haline mi getirecek diye sormadan edemiyoruz. Adalet yürüyüşünü dikkate alın sözlerini açıklamalarını bekliyoruz. "15 Temmuz'u itibarsızlaştırmanın aracı mıydı?" sorusunu akla getiriyor"