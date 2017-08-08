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Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin İle bir araya geldi

AK Partili belediyelerin çalışmalarını değerlendirmek üzere Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir araya geldi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:10
Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin İle bir araya geldi

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Erin’e yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kaya, belediyelerin çalışmalarını yerinde değerlendirerek rapor hazırladıklarını, amaçlarını belediyelerin çalışmalarına destek olmak, ihtiyaçlarını belirleyerek gidermek olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise Erol Kaya’ya çalışmalarında başarılar dileyerek, yerel yönetimlerle uyum içerisinde planlı ve programlı çalışmaya büyük önem gösterdiklerini, Şanlıurfa’daki yerel yönetimlerin birlik ve beraberliğinin gelecek açısından ümit verici olduğunu kaydetti.

Kaya’ya, Valilik ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:10
  1. AK Parti
  2. Şanlıurfa
  3. Ab
  4. Zeynel Abidin
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