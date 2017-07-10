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Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu

2010 yılında meydana gelen depremde evleri hasar gören vatandaşlar çekilen kura sonrası yeni evlerine kavuştu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:22
Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu

2010 yılında meydana gelen Elazığ-Karakoçan depreminde Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı 5 köyde toplam 64 ev hasar görmüştü. Hasar tespit raporunun ardından AFAD, gecen yıl evleri yıkılan afetzedeler için merkez Yenişehir Mahallesi Telyin mevkiinde 4 bloktan oluşan toplam 64 adet afet konutu yapımına başlamıştı. Yapımı biten konutların hak sahipleri, Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilen kura ile belirlendi.

Depremde Genç ilçesine bağlı Gerçekli, Sırmalıova, Eskibağ, Alaattin ve Balgöze köylerinde 64 evin ağır hasar gördüğünü belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürvekili Mehmet Emin Taş,"Hasar tespit raporunun ardından AFAD, evleri yıkılan afetzedeler için merkez Yenişehir Mahallesi Telyin mevkiinde geçtiğimiz yıl 4 bloktan oluşan toplam 64 adet afet konutunun yapımına başlamıştı. Yapımı biten konutların hak sahipleri ise noter huzurunda kura çekilen kura ile belirlendi” dedi.

Bölgenin birinci derece deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Taş, “Yapımını gerçekleştirdiğimiz konutlar afet konutlarıdır. İlimiz afetler konusunda özellikle deprem afeti noktasında Doğu Anadolu fay hattı ile Kuzey Anadolu fay hattının kesişme sahasında bulunması hasebiyle birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. İlimizde geçmişte acı sonuçlar doğuran depremler olduğu gibi gelecekte de depremler olabilir. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Bizlere bu noktada düşen depreme dayanıklı yapılar inşa ederek, ilimizin yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:22
  1. Bingöl
  2. Yenişehir
  3. Elazığ
  4. Akdere
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