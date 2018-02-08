Gençlik ve Spor Bakanı Bak Filistin'de spor yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistin ziyareti çerçevesinde geldiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezini ziyaret etti.Bakan Bak, Merkezin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından, kendisine verilen formayı giydikten sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gerekli donanımını sağladığı futbol ve basketbol sahalarına geçti.Gençlik ve Spor Bakanı Bak, her iki sahada da Filistinli çocuklara eşlik etti.Daha sonra kendisi için hazırlanan Filistin halk oyunları gösterimini izleyen Bak, merkezdeki tekvando kursunu da ziyaret etti.