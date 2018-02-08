Gençlik ve Spor Bakanı Bak, baba Temimi ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistin ziyareti çerçevesinde geldiği işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail'in tutuklu yargıladığı, Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi ile görüştü.

İsrail'e Temimi'yi serbest bırakma çağrısı yaptı

Bakan Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basim et-Temimi ile yaptığı görüşmede, kızı hakkında bilgi aldığını belirterek, Türkiye halkı ve hükümetinin Temimi ile dayanışmasına ilişkin mesajını ilettiğini kaydetti.Temimi'nin yerinin hapishane olmadığına vurgulayan Bak, İsrailli yetkililere Temimi'yi serbest bırakma çağrısı yaparak, "Ahed, İsrail işgaline karşı gösterdiği direnişle sembol haline gelmiş ve Türkiye gençliğinin sevgisini kazanmıştır. Ahed'in yeri hapishaneler ve mahkemeler değil, okul sıralarıdır." dedi.

Uluslararası baskı oluşturulmalı

Öte yandan Ahed'in babası Temimi de "Açıkça görülüyor ki başta Türkiye olmak üzere Ahed'e uluslararası bir destek var." ifadelerini kullandı. Uluslararası desteğin İsrail üzerinde baskıya dönüşebileceğine işaret eden Temimi, "Bu destek, kendisini hukuk üstü gören İsrail üzerinde baskıya dönüşebilir hem de Filistin davası ve Filistinli tutuklular için kamuoyu yaratabilir. Bizim topraklarımız üzerinde özgürce yaşamamız için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. "Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.-

Bakan Bak TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünü de ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Koordinatörlüğünü de ziyaret etti. TİKA'nın Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, bakan ve heyetine çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.