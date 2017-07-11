Gençlik Meclisi’nden Gençlik Kampı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gençlik Kampı düzenledi. Gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi ve sosyal hayatlarına farkındalık katmak amacıyla düzenlenen kamp Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Alanı’nda gerçekleştirildi. Kampa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz ve Zeytinköy Mahallesi’nde ikamet eden 30 öğrenci katıldı. Ortaöğretim, lise ve üniversite olmak üzere 3 grubu kapsayan program ilk olarak 14-15 yaş kamp grubu ile başlatıldı.

Kampın keyfini çıkardılar

Kampta değerler eğitimi konusunda bilgi verilen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, DESKİ ve Sokak Hayvanları Kliniği tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi, su kullanımı ve tasarrufu, sokak hayvanlarının korunması konularında sunum yapıldı. Daha sonra PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, öğrencilere Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgi verdi. Eğitim programlarının ardından öğrenciler futbol, voleybol, basketbol ve satranç gibi oyunlar oynayarak kampın keyfini çıkardı.