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Gençlik kampına yıldırım düştü!

Fransa'nın batısında bulunan Vienne bölgesindeki bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmenin yaralandığı belirtildi.

08 Ağustos 2017 Salı 07:53
Gençlik kampına yıldırım düştü!

Vienne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lathus-Saint-Remy  kasabası yakınlarında, 13-16 yaşlarındaki 16 öğrencinin bulunduğu yaz kampına  yıldırım düştü.

Olayda biri ağır olmak üzere 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.
 
Kampın bulunduğu Lathus-Saint-Remy kasabası Belediye Başkanı Jacques  Campain, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, yıldırımın kampın elektrik  tesisatının bulunduğu bölüme isabet ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:53
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