Gençlik Kampı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi ve sosyal hayatlarına farkındalık katmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gençlik Kampı devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Alanında gerçekleştirilen Gençlik Kampı, bu kez Hacıkaplanlar Mahallesinde ikamet eden 14-15 yaş gurubu ve lise öğrencilerini ağırladı. Değerler eğitiminin verildiği gençler Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yazar Şerif Kutludağ ile bir araya geldi. Gençlik Kampı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kariyer etkinliği kapsamında ise Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili gençler ile bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini paylaştı. “Hayatlarınızda iyilikleri çoğaltın” tavsiyesinde bulunan Tefenlili, “Sadece kendimiz için değil insanlar için de çalışmamız gerekir” dedi.

Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Programda Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sokak Hayvanları Kliniği gençlere çevre kirliliğinin önlenmesi, su kullanımı ve tasarrufu, sokak hayvanlarının korunması konularında sunum yaptı. Eğitim programlarının ardından gençler mangala, satranç ve futbol oynayarak eğlenme imkanı buldu.