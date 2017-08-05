‘Gençlerin yüzde 3.6’sı internet bağımlısı’
Yeşilay’ın akademik dergisi The Turkish Journal on Addictions’ta (Addicta) yer alan araştırmaya göre Türkiye’de 12-18 yaş grubu gençlerin yüzde 3,6’sı internet ve teknoloji bağımlısı, yüzde 21,8’i ise bağımlılık sınırında.05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:02
Araştırmada ayrıca bu bulguların internet ve teknoloji kullanımının ergenler ve gençler arasında oldukça yoğun olduğu ve kullanımın gittikçe yaygınlaşması ile birlikte olumsuz etkilerin de arttığı vurgulandı.
Oyun konsolundan, internet üzerinden, cep telefonundan ya da tabletten oyun oynayan ergenlerin yüzde 60’nın bireysel oyunları tercih ettiği belirlendi. Ergenlerin yüzde 33’ünün strateji, yüzde 27’sinin savaş ve yüzde 17’sinin ise kumar temalı oyunlar oynadığı kaydedildi.