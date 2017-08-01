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Gençlerin tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Kavga da 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:52
Gençlerin tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Güney Mahallesi Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada kimliği belirlenemeyen kişiler, M.K. (16), F.A. (17), H.A. (15) ve A.K’yi (17) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradatedavi altına alınan yaralılardan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan, kaçan zanlıları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:52
  1. İzmir
  2. Konak
  3. Tepecik
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