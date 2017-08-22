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Gençlerin kanını yaşlılara satıyorlar!

ABD’li doktor Jesse Karmazin, yaşlı insanları gençlerin kanını enjekte ederek gençleştirebileceğine inanıyor. 'Ambrosia' adlı bir şirket kuran Karmazin, 16-25 yaşlarındaki gençlerden aldığı kanı yaşlılara 8 bin dolara enjekte ediyor.

22 Ağustos 2017 Salı 09:09
Gençlerin kanını yaşlılara satıyorlar!

Yaşlanmayı durdurmak ya da gençleşmek için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. ABD’li Jesse Karmazin, yaşlı insanları gençleştirmek için San Francisco’da “Ambrosia” isimli şirket kurdu.

Gazete Habertükr'ün haberine göre; 16-25 yaş aralığındaki gençlerden 2.5 litre kan alan Karmazin, bu kanları şirketine başvuran yaşlılara naklediyor. Yöntemi şimdiye kadar en az 100 kişiye uygulandı. The Times Gazetesi’ne konuşan Dr. Karmazin, Ambrosia’yı “içeriden yapılan estetik operasyon” olarak nitelendirdi. Ancak kan nakli, biraz tuzlu. Mucizevi kanın bir ünitesi, 8 bin dolar (28 bin lira).

Gençleşmek için kan naklini deneyenler arasında Kuzey Kore’nin eski Devlet Başkanı Kim Il Sung’un da adı geçiyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:09
  1. Jesse Karmazin
  2. Ambrosia
  • kübilaykübilay32 dk önce
    hep cehapse
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