Gençlerimiz bununla zehirleniyor

Dünyanın 2011 yılında Çin’den tanıştığı bonzai milyonlarca insanı esir almış durumda. Asıl maddesi AM2201 ve JMH5 kimyasalı olan sentetik uyuşturucu bonzaiyi, Türkiye’de ise farklı yöntemler kullanılarak üretiliyor. Büyükşehirleri kabus gibi saran sentetik uyuşturucu bonzainin yapımında 200 çeşit kimyasal kullanıldığı tespit edildi.

Türkiye’de merdiven altında üretilen bonzainin yapımında, pahalı olduğu için Çin’den kimyasal madde getiremeyen tacirler, tarımsal ilaçlar kullanarak zehir üretmeye başladı. Emilim oranı yüksek olduğu için Anadolu’nun kurak topraklarında yetişen ve hazımsızlığa iyi geldiği biline yavşan otunu kullanan zehir tacirleri, yavşan otuna zirai ilaçlar ve çeşitli kimyasal maddeler karıştırarak dünyada kullanılan bonzaiden 20 kat daha etkili bir zehir elde ediyor.

Çocuklar hedefte

Çin’deki kimyasal madde pahalı olduğu için Türkiye’ye getiremeyen zehir tacirleri, yapı marketlerde kullanılan kimyasal maddeler ile zirai maddeler kullanarak ürettikleri zehri ucuz fiyata satıyor. Milliyet'te yer alan habere göre 2 liraya bile satılan bonzai ulaşılması kolay olduğu için 18 yaş altındaki çocukları da hedef alıyor.