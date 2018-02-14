Gençleri zehirleyen Grup Yorum üyelerine 'terör listesi' şoku!

Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesine konuldu. "DHKP-C terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla "Gri liste"ye isimleri yerleştirilen grup üyelerinin başına ihbar edenler için 300 bin ödül konuldu.

İçişleri Bakanlığı, "Aranan teröristler" listesini geçtiğimiz günlerde güncellemiş, Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.