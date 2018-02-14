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Gençleri zehirleyen Grup Yorum üyelerine 'terör listesi' şoku!

İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine müziği gençleri zehirleyerek militan yetiştirmek için kullanan Grup Yorum üyeleri de konuldu. "DHKP-C terör örgütü üyesi" olmaları gerekçesiyle gri listeye konulan grup üyelerinin başına 300 bin TL ödül konuldu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 21:06
Gençleri zehirleyen Grup Yorum üyelerine 'terör listesi' şoku!

Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesine konuldu. "DHKP-C terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla  "Gri liste"ye isimleri yerleştirilen grup üyelerinin başına ihbar edenler için 300 bin ödül konuldu.

İçişleri Bakanlığı, "Aranan teröristler" listesini geçtiğimiz günlerde güncellemiş, Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:06
  1. Grup Yorum
  2. DHKP-C

YORUM YAZ

  • Nazım ZenginNazım Zengin32 dk önce
    Ölü ya da diri fark etmezse bu iş kolay! Ama bunları diri yakalayalım derseniz, hiç bir anlam ifade etmez... Beslemenin gereği yok!
  • turkturk41 dk önce
    ODUL CANLIMI CANSIZ MI YOKSA FARK ETMEZ MI HADI BI CEVAP VERIN.IS GUC YOK ODUL AVCILIGIN ABASLAMA ZAMANI EE BU KADAR HAIN VAR
  • SadettinSadettin1 sa önce
    Yavşolar hemen kara propaganda ya başlayacak,,mûzik'ten korktukları için yasaklandı diye cıyaklamaya başlayacaklar.yırtınsanızda,cıyaklamaya ızgara artık teröre ve teröriste'de geçit yokREİS ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN
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