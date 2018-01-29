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Gençlere iş için tüm imkânlar seferber

12 milyon gence iş fırsatı yaratmak için yeni teşvikler yaşama geçirildi. Nitelikli danışmanlık için eğitim programları arttırılıyor

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:13
Gençlere iş için tüm imkânlar seferber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısının ardından hükümet de genç nüfusa istihdam için 10 başlıkta tüm imkânları seferber ediyor. Milyonlarca gence iş fırsatı yaratan düzenlemeleri açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yerel düzeyde faaliyet gösteren kurumlarla çalışma hayatına yeni atılacak olan gençleri buluşturarak, gençlerin iş bulmasına aracılık etmek amacıyla kariyer günleri düzenlediklerini anımsattı.

YENİ TEŞVİK MODELLERİ
İşsizlere nitelik, beceri kazandırmaya yönelik aktif işgücü programlarından yararlananların sayısı 1 milyon 390 bini geçti. Öğrenciler ve 6 aydan uzun süreli işsizlerin işbaşı eğitim programından daha fazla yararlanması ve mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dâhil olmalarını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yaşama geçiriliyor. Kalıcı istihdam için etkili- nitelikli danışmanlık hizmetleri arttırılıyor.

5 BİN ENGELLİYE MÜJDE
İşbaşı eğitim programlarının süresi bu yıl bilişim ve imalat sektörlerinde 3 aydan 6'ya çıkarıldı. İşverenlere kısmi süreli çalışanları için aynı gün SGK'ya bildirim imkânı sağlanacak. İşverenlerin istihdam ettikleri kişileri meslek kodlarıyla bildirme zorunluluğu getirildi. Öte yandan Bakan Sarıeroğlu, bu yıl mart, eylül ve ekim aylırında toplam 5 engellininin atamasının gerçekleştirileceğini kaydetti.

İSTİHDAM İÇİN 10 DESTEK
Mesleki nitelikler geliştirilip, iş deneyimi artırılıyor.
Gençlerin işlerini kurmaları teşvik ediliyor.
Özel politika gerektiren gruplar işgücü piyasasına kazandırılıyor.
İşbaşı eğitim programları iş fırsatı yaratıyor.
İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunuluyor.
Eğitimli, nitelikli gençler iş dünyası ile buluşturuluyor.
İstihdam fuarları, kariyer günleri fırsat yaratıyor.
İŞKUR hizmet noktaları vatandaşa doğrudan hizmet sunuyor.
İstihdam paketleriyle prim indirimleri, teşvikler destek sağlıyor.
İş fırsatı yaratan projelere destek veriliyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:13
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