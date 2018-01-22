Gençlere günlük 75 lira müjdesi!

İş dünyası, 2018'de yürürlüğe giren vergiden prime çok sayıda teşvikten yararlanmak için yeni eleman alımını hızlandırdı. "Bir senden bir benden" teşviki talep listesinin başında geldi. Buna göre 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren tarafından bir ay devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücret üzerinden olacak bu destek kapsamında yılın başından itibaren istihdama katılan bir çalışanın 6 aylık ücretini devlet ödeyecek. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez bütün maaş, sigorta primi ve vergileri İŞKUR'un karşılayacağı bu teşvik için 100 bin firma başvuru yaptı.

GÜNLÜK 75 LİRA CEP HARÇLIĞI



İşbaşı eğitim programlarına katılanlara bu yıl da günlük 54 liraya kadar cep harçlığı verilecek. Siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılan gençlerin günlük 75 TL cep harçlığı alması sağlanacak. İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç tavanı üzerinden verilecek. Bu yıl imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ek olarak alınacak her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanacak. Her iki alanda asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç tavanı üzerinden verilecek.



KAMUYA 110 BİN ALIM YAPILACAK



2018'de 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Alımların kurumlara dağılımı şöyle;



Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personel.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen.

Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 müezzin, imam ve Kuran öğreticisi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'na 10 bin 900 personel.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin personel.

Üniversitelere 4 bin, üniversite hastanelerine 7 bin personel.



TEDBİRLERİN ETKİNLİĞİ ARTIYOR



İşgücü piyasasını planlayabilmek, hangi mesleklerin hangi sektörlerde yoğunlaştığını görerek buna göre pro-aktif istihdam politikalarını geliştirebilmek amacıyla, işverenlerin istihdam ettikleri kişileri meslek kodlarıyla bildirme zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme ile hem mesleki yeterlilik uygulamalarının hem de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkinliği artacak.



18 AY YARARLANA BİLECEKLER



Özel politika gerektiren gruplar işgücüne katılımlarını artırmak adına özel olarak desteklenmeye devam edilecek. Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engellilere teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunulacak. İstihdam teşviki 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak. Böylece işverenlere önlerini görerek planlama yapabilme imkânı sunulacak. (Sabah)