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Gençlerden KAMEK’e yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) yoğun ilgi görüyor.

01 Ağustos 2017 Salı 13:56
Gençlerden KAMEK’e yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü, tarafından düzenlenen kurslara katılan gençler, yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor. Genç KAMEK adı altında 7 branşta iki kurs merkezinde 8-16 yaş gruplarındaki 400 kursiyere eğitim veriliyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen Genç KAMEK bağlama kursuna katılan gençler hem bağlama çalmasını öğreniyor hem de yazı tatilini dolu dolu geçiriyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:56
  1. Kahramanmaraş
  2. Necip Fazıl
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