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Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu

Gençlerbirliği, 13-28 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarında 6 hazırlık maçı yapacak.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:30
Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yurt dışı kampında hangi rakiplerle maç yapacağı belli oldu. Ankara ekibi, 13-28 Temmuz’da Hollanda’nın Arnhem’deki kampta 6 tane hazırlık maçı yapacak. Gençleribiriliği’nin hazırlık maçı programı şöyle:

14 Temmuz: Gençlerbirliği - Panathinaikos

15 Temmuz: Gençlerbirliği - Reading

18 Temmuz: Gençlerbirliği - Nac Breda

21 Temmuz: Gençlerbirliği - Pec Zwolle

25 Temmuz: Gençlerbirliği - Real Sociedad

27 Temmuz: Gençlerbirliği - Granada

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:30
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. Gençlerbirliği
  4. Panathinaikos
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