Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu
Gençlerbirliği, 13-28 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarında 6 hazırlık maçı yapacak.01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:30
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yurt dışı kampında hangi rakiplerle maç yapacağı belli oldu. Ankara ekibi, 13-28 Temmuz’da Hollanda’nın Arnhem’deki kampta 6 tane hazırlık maçı yapacak. Gençleribiriliği’nin hazırlık maçı programı şöyle:
14 Temmuz: Gençlerbirliği - Panathinaikos
15 Temmuz: Gençlerbirliği - Reading
18 Temmuz: Gençlerbirliği - Nac Breda
21 Temmuz: Gençlerbirliği - Pec Zwolle
25 Temmuz: Gençlerbirliği - Real Sociedad
27 Temmuz: Gençlerbirliği - Granada