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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

27 Ekim 2017 Cuma 16:47
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinde, Marko Milinkovic takımla çalışmalara başlarken kaleci Nihat Şahin fizyoterapist eşliğinde idmanı tamamladı. Tedavisi devam eden Halil İbrahim Pehlivan ise çalışmada yer almadı.

Gençlerbirliği ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:47
  1. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri
  2. Mesut Bakkal
  3. Marko Milinkovic
  4. Evkur Yeni Malatyaspor

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