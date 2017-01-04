Gençlerbirliği Landel'in sözleşmesini feshetti

Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Guy-Michel Landel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.



Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Orduspor'dan kadromuza katılan ve yaklaşık 2 yıl boyunca formamızı giyen Guy - Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Landel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.







