Gençlerbirliği Landel'in sözleşmesini feshetti

Gençlerbirliği, Alanyaspor'la anlaşmaya varan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Guy-Michel Landel ile yollarını ayırdı. İlhan Cavcav'ın transferi için kolaylık tanıdığı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Gençlerbirliği Landel'in sözleşmesini feshetti
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:12
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Gençlerbirliği, Gineli orta saha oyuncusu Guy-Michel Landel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Orduspor'dan kadromuza katılan ve yaklaşık 2 yıl boyunca formamızı giyen Guy - Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Landel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.



 
EtiketlerOrdusporOrduAlanyasporAkdenizİlhan CavcavGençlerbirliğiAlanya
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