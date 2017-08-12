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Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ile berabere kaldı 1-1

Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Kardemir Karabükspor arasındaki karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:41
Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ile berabere kaldı 1-1

Karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Tanase'nin pasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf ile karşı karşıya kalan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Kardemir Karabükspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

23. dakikada Gençlerbirliği'nin rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Khalili, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1

41. dakikada Dany'nin hatasından faydalanarak Kardemir Karabükspor kalecisi Rybka ile karşı karşıya kalan Rantie, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi. 

60. dakikada Gençlerbirliği defansının hatasından faydalanarak topla buluşan Torje, kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Yatabare'ye verdi. Bu futbolcu, iki rakibinin müdahalesi sırasında boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 

82. dakikada Khalili'nin pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalan Vedat Muric'in vuruşunda, kaleci Rybka topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

85. dakikada Dialo'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Rybka kontrol etti.

90. dakikada Khalili'nin kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Dialo'nun kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı. 

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:41
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