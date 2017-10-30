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Gençlerbirliği, Galatasaray'a odaklandı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
Gençlerbirliği, Galatasaray'a odaklandı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma oynadı.

Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışan başkent ekibi, çift kale maçla günü tamamladı.

Sakatlığı geçen Marko Milinkovic takımla çalışmalara başlarken, tedavilerine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin antrenmanda yer almadı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
  1. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri
  2. Mesut Bakkal
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