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Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Başkent temsilcisi, Bursaspor'dan forvet Deniz Yılmaz'ı renklerine bağladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:09
Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bursaspor'dan Deniz Yılmaz'ı transfer etti.

Ara transfer dönemine eski futbolcusu Aydın Karabulut'u kadrosuna katarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor'da forma giyen forvet Deniz Yılmaz'ı da renklerine bağladı.

Başkent kulübü, Deniz Yılmaz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Öte yandan, "10 numara" mevkisi için arayışlarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Guelor Kanga'yı gündemine aldı. 1990 Gabon doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşen Gençlerbirliği, transfer için sunduğu şartlara yanıt bekliyor.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 21:09
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