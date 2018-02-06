Gençlerbirliği - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.06 Şubat 2018 Salı 19:58
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ
STAT: 19 Mayıs
HAKEM: Özgür Yankaya
SAAT: 20.30
GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat
BEŞİKTAŞ: Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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