Gençlerbirliği Amedspor'u farklı skorla devirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor’u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği’nin 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:07
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