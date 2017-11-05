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Gençler ekmeklerini sanalda arıyor

Teknolojinin hızla gelişmesi işverenler kadar iş arayan gençleri de yeni arayışlara sevk ediyor.

05 Kasım 2017 Pazar 14:28
Gençler ekmeklerini sanalda arıyor

BUĞRA KARDAN - Bir dönem eş dosta haber verip gazete ilanlarına bakarak işe yerleşme çabasının yerini, artık sanal ortamlara özgeçmiş bırakma ve video üzerinden sunumlar yapma aldı.

İş hayatına yeni atılan 20’li yaşlardaki gençler kadar orta yaş grubundaki çalışanlar iş ilanlarını artık internet ortamındaki kariyer sitelerinden takip ediyor. İlanlarda ilk sırada tekstil sektörü yer alırken, en çok satış temsilcisi aranıyor.

Organik bir büyüme var

Kariyer sitelerine CV ve talep bırakanlarla ilanlara başvuranların sayısının artmasında dijital hayat ve sosyal medyanın önemli yer tuttuğunu söyleyen Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Organik ve hızlı bir büyüme var. Bizim çok zorlamamıza gerek kalmadan trafik günden güne artıyor. Özellikle yeni meslek dallarında iş arayanlar tarafında daha ciddi trafik var” diye konuştu.

İşverenler geriden geliyor

Şirketlerindeki ziyaretçi sayısının 20 milyonun üzerine çıktığını söyleyen Uysal, ‘Biz sektörün geneline bayağı bir hâkimiz, ancak genel olarak işverenlerin kariyer siteleriyle pek ilgilenmediğini gözlemlemekteyiz. Aday tarafında trafiğimiz yoğun ama şirketlerin ilan yayınlamada online platforma pek başvurduğundan söz edemeyiz” ifadesini kullandı.

İstihdam ölçülemiyor

İlan yayınlanması ve başvuruların alınmasının ardından kariyer sitelerinin misyonunu tamamladığını belirten Uysal, “Başvuranların ne kadarı işe alınıyor, müracaatların ne kadarı istihdama dönüşüyor ölçecek bir durumumuz yok. Ama şu oranda arttırıyoruz diyemem” tespitinde bulundu.

50 milyona kadar çıkacak

Gençler arasında mobil telefona ve internete olan ilginin artmasıyla kariyer sitelerine yönelimin paralellik arzettiğine dikkat çeken Fatih Uysan, “20 ve yukarı yaş grubu gençlerin ilgisi yoğun çalışmamızı gerektiriyor. İleriki yıllarda 40 milyon, 50 milyon başvuru öngörüyorum’’ dedi.

En çok başvuru hangi mesleğe

Eylül 2017’de en çok eleman aranan pozisyon satış temsilciliği oldu. Bunu, mühendislik ve muhasebecilik izledi. İlan artışlarında ise yüzde 36,2 ile yazılım uzmanı, yüzde 32,2 ile insan kaynakları uzmanı dikkat çekti.

Meslekler ve ilan sayıları (Eylül 2017)

Satış Temsilcisi           7.955
Mühendis                    5.757
Muhasebe Elemanı     2.665
Teknisyen                    1.410
Satış Müdürü               1.056

Revaçta olan sektörler

İş ilanında tekstil sektörü lider olurken, üretim ve endüstriyel ürünler ile yapı sektörüne ait ilanlar öne sıralarda yer alıyor. Son aylarda turizm sektöründen gelen talepler de listelerde yer almaya başladı. Bireysel cv ilanlarının ücretsiz verildiği sitelerde işverenlerin ilanları için makul ölçülerde ücret talep ediliyor.

Sektörler ve ilan sayıları (Eylül 2017)

Tekstil                                5.934
Üretim ve End. Ürünler     5.450
Yapı                                   5.136
Hizmet                               4.462
Bilişim                                4.323


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:28
  1. Kariyer siteleri
  2. Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal
  3. CV
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