Gençler ecdada yürüdü

UĞUR BAHRİ DAVARCI / KARS - Türkiye bundan tam 102 yıl önce trajik bir şekilde kaybettiği binlerce Mehmetçiğine ağlıyor. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, “Vefakar Gençlik Cefakar Ecdadını Unutmayacak” temasıyla düzenlenen 4.5 kilometrelik “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” yürüyüşü tamamlandı. Etkinlikte, soğuk havaya ve hafif kar yağışına rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak tekbir ve salavatlarla Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne kadar yürüdü.

ŞEHİTLER İÇİN SABAHA KADAR NÖBET

Sarıkamış’taki etkinlikler önceki gece başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce insanın katıldığı anma töreninde şehitler anısına yapılan buzdan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Gece saatlerinde sembolik nöbet tutularak şehitler hayır ve dua ile yad edildi. Burada konuşan Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, “Biz ecdadımızı unutmamaya söz verdik. Bu nöbetle Kahraman ecdadımızın aziz hatırasını bir nebze de olsa yaşatabilmek, anlayabilmek için buradayız” dedi.

BAKAN KILIÇ: DEVLETE UZANAN ELLERİ KIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Dün Türkiye’nin dört bir yanında şehitlere vefa yürüyüşleri gerçekleştirilirken en anlamlı etkinlikler Kars’ın Sarıkamış ilçisindeydi. Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olanların yakınları, gaziler ve binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüşle sona erdi. Yaklaşık 4.5 kilometre süren yürüyüşün ardından şehitlikte düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi. Burada konuşan Bakan Arslan, “Biz inşallah aldığımız emaneti, aynı kararlılık ve sağlamlılıkla gelecek nesillere aktaracağız” derken Bakan Kılıç ise, “Bu milletin bayrağına göz dikenlerin gözünü, devlete uzanan ellerini kırmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.