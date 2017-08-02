Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gençler doğal bitkilerle boyamayı öğreniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gençlere doğal bitkilerle boyamayı öğretiyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:13
Gençler doğal bitkilerle boyamayı öğreniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve GENÇDES projesi kapsamında yapılan “Unutulmaya Yüz Tutan Geleneksel Boyamanın Gençlerle Geleceğe Aktarılması” projesi başladı. İlk aşama olan doğal boyamada kullanılacak bitkiler, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk MYO’da öğrenim gören öğrencilerle birlikte Kazdağları’ndan toplanmaya başladı. Yürütücülüğünü Altınoluk MYO Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi’nin yaptığı projede şu ana kadar hem boyar madde içeren, hem de tıbbi değeri bulunan muhabbet çiçeği, kantaron, defne, kızılçam, morkekik, meşe mazısı, kekik, hayıt, çaltı, çitlembik türleri toplanmış ve laboratuvar ortamında kurutulmaya bırakıldı. Doç. Dr. Selami Selvi, Türk kültüründe köklü bir geleneğe sahip olan bitkisel boyamacılığın, zamanla sentetik boyar maddelerle rekabet edemediğini belirterek günümüzde unutulmaya yüz tutmaya başladığına değindi.

Selvi, "Bu proje ile Kazdağları’nın eteklerinde yer alan yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimize, bu dağlardan topladıkları tıbbi bitkilerle geleneksel boyama yöntemlerinin öğretilmesi hedefleniyor. Ayrıca tıbbi bitkilerden elde edilecek boyar maddelerin yün ipliklerle boyanmasından sonra örgü ile oluşturulacak banyo lifleri, antiseptik ve antibakteriyel etkilerinden dolayı ciltteki yaralara da iyi geliyor” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:13
  1. Balıkesir
  2. Tut
  3. Altınoluk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev hamle
    1. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
    2. Batman'da minibüs ile otomobil..
    3. Ferrari'nin karı yükseldi
    4. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
    5. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
    6. Zebranın hazin sonu
    7. Trump imzayı attı
    8. Yangının zararı büyük oldu
    9. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
    10. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
    11. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
    12. Düzyatan: Birileri benim diziden..
    13. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
    14. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
    15. Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor
    16. Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı..
    17. YAŞ sonrası terfiler açıklandı!
    18. Migrene iyi gelen yan etkisiz ilaç var..
    19. Rus büyükelçiliğine saldırı
    20. Muhaliflerden ani saldırı!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!