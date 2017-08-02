Gençler doğal bitkilerle boyamayı öğreniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve GENÇDES projesi kapsamında yapılan “Unutulmaya Yüz Tutan Geleneksel Boyamanın Gençlerle Geleceğe Aktarılması” projesi başladı. İlk aşama olan doğal boyamada kullanılacak bitkiler, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk MYO’da öğrenim gören öğrencilerle birlikte Kazdağları’ndan toplanmaya başladı. Yürütücülüğünü Altınoluk MYO Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi’nin yaptığı projede şu ana kadar hem boyar madde içeren, hem de tıbbi değeri bulunan muhabbet çiçeği, kantaron, defne, kızılçam, morkekik, meşe mazısı, kekik, hayıt, çaltı, çitlembik türleri toplanmış ve laboratuvar ortamında kurutulmaya bırakıldı. Doç. Dr. Selami Selvi, Türk kültüründe köklü bir geleneğe sahip olan bitkisel boyamacılığın, zamanla sentetik boyar maddelerle rekabet edemediğini belirterek günümüzde unutulmaya yüz tutmaya başladığına değindi.

Selvi, "Bu proje ile Kazdağları’nın eteklerinde yer alan yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimize, bu dağlardan topladıkları tıbbi bitkilerle geleneksel boyama yöntemlerinin öğretilmesi hedefleniyor. Ayrıca tıbbi bitkilerden elde edilecek boyar maddelerin yün ipliklerle boyanmasından sonra örgü ile oluşturulacak banyo lifleri, antiseptik ve antibakteriyel etkilerinden dolayı ciltteki yaralara da iyi geliyor” dedi.