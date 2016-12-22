“Gençler 15 Temmuz’da vatanına sahip çıktı”

Bağcılar Belediyesi’nin 15 yıldır düzenlediği Gençlik Şurası’nda öğrenciler yaptıkları birbirinden ilginç sunum ve tespitleriyle alkış topladı.

Halk Sarayı’ndaki programın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı konuşmasına FETÖ, PKK ve PYD gibi vatan hainlerine karşı gençlerle birlikte mücadele verildiğini belirtti. 15 Temmuz’da ülkenin işgal edilmek istendiğini ifade eden Çağırıcı, ancak üniformalı hainlerin gençlerin de aralarında bulunduğu milletin direnişiyle püskürtüldüğünü anlattı.

“HAYALLERİMİZİ BOMBALAMAK İSTEDİLER”

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilk sunumlarında “15 Temmuz Darbe Girişim ve Gençlik” konusunu ele aldı. Bilge Atlı ve Ozan Tunçer, Fetullahçı terör örgütü mensuplarının korumakla yükümlü oldukları devleti ve milleti bombaladıklarını söyledi. Öğrenciler, “Hayallerimizi bombalamak ve ayağımıza pranga vurmak istediler. Daha 100. Yılını doldurmamış devletimizi yıkmak istediler. Ancak, şanlı ecdadın evlatları istikballeri için bu hain girişimi püskürttü.” dediler.

“YETENEĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLMELİ”

Sinevizyon eşliğinde “Yetenek Haritası ve Gençlik” konulu sunum yapan Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yasemin Alioğlu ile Şüheda Gençer de Türkiye’nin 12 milyon 899 bin genç nüfusa sahip olduğunu belirtti. Öğrenciler,’’ Gençlerimizin doğuştan var olan yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlanmalı. “ diye konuştular. Son zamanlarda sıkça söz edilen Yetenek Haritası’na dikkat çeken öğrenciler, “Eğitim sistemimiz, görsel, kişisel-öze dönük, doğa-varoluşçu, bedensel-kinestetik, dil, sosyal-kişisel, mantıksal- matematik, işitsel-müzikal gibi yeteneklerin ortaya çıkmasına yönelik olmalı.” dediler.

“GENÇLİK İHMAL EDİLİRSE ÜLKENİN GELECEĞİ TEHLİKE ALTINA GİRER”

Abdurrahman Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Gençlik ve Sivil Toplum” konulu sunumda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerin önemine dikkat çeken Gamze Usanmaz, Ruken Koşar ve Burak Ege “STK’ların yaygınlaşması o ülkedeki demokrasinin gelişmişliğini gösterir. Ülkemizde gençler STK’lar konusunda yeterli bilince sahip değil.” diye konuştular.