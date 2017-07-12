Genç yıldız resmen Beşiktaş'ta
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş Gaziantapsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı. 4 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.12 Temmuz 2017 Çarşamba 02:35
Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar Beşiktaş'ta.
Siyah-Beyazlı kulup genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.
21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.
Gaziantepspor'a ise 2 milyon civarinda bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.
Kaynak:Fanatik