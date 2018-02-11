Genç yıldız Galatasaray'a sezon sonu bedavaya geliyor!

Bir süredir transfer listesinde yer alan genç oyuncuyu Fatih Terim’in de beğendiği ve alınmasına onay verdiği öğrenildi.

Kubilay’ın kontratı sezon sonunda bitiyor ve Metz’in de İstanbulsporlu futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Kubilay Aktaş bu sezon 20 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Kaynak:Fanatik