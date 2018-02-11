THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Genç yıldız Galatasaray'a sezon sonu bedavaya geliyor!

Galatasaray,TFF 1.Lig ekiblerinden İstanbulspor'un genç yıldızını transfer gündemine aldı.

11 Şubat 2018 Pazar 12:55
Genç yıldız Galatasaray'a sezon sonu bedavaya geliyor!

Bir süredir transfer listesinde yer alan genç oyuncuyu Fatih Terim’in de beğendiği ve alınmasına onay verdiği öğrenildi.

Kubilay’ın kontratı sezon sonunda bitiyor ve Metz’in de İstanbulsporlu futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. Kubilay Aktaş bu sezon 20 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 12:55
  1. Galatasaray
  2. Kubilay Aktaş
  3. istanbulspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Kalın ve McMaster arasında kritik görüşme
    1. İbrahim Kalın ve McMaster arasında..
    2. TSK'dan son dakika açıklaması!
    3. HDP'den 'ihanet' mesajı!
    4. 100 bin baş sığır ithal edilecek! O..
    5. 300 koyun+maaş projesi hakkında flaş..
    6. Bu lisede okuyan öğrenciler 1400 TL..
    7. Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!
    8. Bahçeli: Hz. Musa'ya karşı Firavun'un..
    9. Fikret Orman canlı yayında açıkladı!..
    10. Bu lisede okuyan öğrenciler bakın..
    11. Genç yıldız Galatasaray'a sezon sonu..
    12. ABD'nin küstah isteğine karşı tokat..
    13. HDP'nin kongresi için askerler nöbet..
    14. Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    15. Koaceli'de saatte 72 araç üretildiği..
    16. En uygun ücretli SUV'u Duster!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı..
    18. '28 Şubat dönemi mahkumları yeniden..
    19. İngiltere'den PKK itirafı
    20. Everton taraftarlarından Cenk Tosun..
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok