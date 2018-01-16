Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell yönetimine katıldı

Turkcell’in, yeni nesil profesyoneller için hayata geçirdiği GNÇYTNK programı, üçüncü dönem başvuruları hızla sürüyor. Geçtiğimiz iki yılda yaklaşık 110 bin gencin başvurduğu, 390 kişinin işe başladığı GNÇYTNK programı, gençlere ezber bozan bir kariyer deneyimi sunuyor. Bu kapsamda 2016 yılında genç yetenek olan Didem Dinçal ile 2017 yılında programla Turkcell’e katılan Cihan Celayir, benzerine az rastlanır bir deneyim yaşadılar. İki genç yetenek, bir günlerini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile geçirdiler.

Genç yetenekleri Turkcell Genel Müdürü ile buluşturan program, sabah 05.00’tebaşladı. Akşam 20.00’ye kadar süren yoğun günde GNÇYTNK’ler, çok sayıda toplantı ve görüşmeye katıldılar.Böylece Turkcell’inüst düzey yöneticilerinin iş süreçlerine şahit oldular. Yönetici bakış açısıyla şirketi gözlemleyen Dinçal ve Celayir, program sırasında bir fikirlerini de sunma fırsatı buldular. Hazırlanan filmle gençlerin beklentilerinin aksine yoğun tempoyla geçen bu zorlu günün öyküsü anlatıldı.